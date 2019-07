Voor de Belgen was het een geslaagde 106de Ronde van Frankrijk. Thomas De Gendt, Wout van Aert en Dylan Teuns zorgden voor drie Belgische ritzeges, maar Greg Van Avermaet en Tim Wellens reden ook in de bolletjestrui. Dylan Teuns, Tim Wellens, Laurens De Plus, Xandro Meurisse en Oliver Naesen blikken terug op hun Tour. Enkel die laatste was iets minder positief.