Feestvreugde barst los in Brugge

Club Brugge is voor de vijftiende keer landskampioen. En dat is uiteraard reden genoeg voor een feestje in Brugge. Daar barstte meteen na het laatste fluitsignaal een groot volksfeest los, met fans die helemaal uit hun dak gingen.

Club speelde vandaag 1-1-gelijk op het veld van Standard. Twee jaar na zijn vorige titel mag blauw-zwart zich dus opnieuw kampioen van België noemen. De mannen van coach Ivan Leko bleven een heel seizoen lang aan de leiding van de Jupiler Pro League, maar kroonden zich pas op de voorlaatste speeldag tot landskampioen.