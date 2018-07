Fans overtuigd: “We maken Brazilië in”

Nu België met 3-2 gewonnen heeft tegen Japan, zijn de supporters van de Rode Duivels overtuigd: de Belgen winnen van Brazilië! “Als we na een 2-0 achterstand kunnen terugkeren met een winst van 3-2, kunnen we wereldkampioen worden”, klonk het gisteren net na de achtste finale in Rostov-on-Don.

Het was een bloedstollende match. De Japanners wisten eerst twee goals te scoren en maakten het niet makkelijk voor onze Rode Duivels. Gelukkig kon Jan Vertonghen het tij doen keren, waarna ook invaller Marouane Fellaini kon scoren. In de laatste seconden van de match maakte de tweede invaller Nacer Chadli de 3-2. Zo stoten de Rode Duivels dan toch door naar de kwartfinales, waar ze het moeten opnemen tegen Brazilië.

Moet beter

VTM NIEUWS-analist Gilles De Bilde, die het WK voor ons volgt vanuit Rusland, vindt dat het beter moet. “Als je op die manier begint aan de wedstrijd tegen Brazilië, ga je er gegarandeerd uit”, zegt hij.

De supporters denken daar anders over. “We maken ze in”, klinkt het overtuigd. Sommigen zijn er zelfs steevast van overtuigd dat we wereldkampioen worden. “Als we na een 2-0 achterstand kunnen terugkeren met een winst van 3-2, kunnen we wereldkampioen worden.”