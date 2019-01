De familie van Emiliano Sala gaat zelf op zoek naar zijn lichaam. De 28-jarige spits uit Argentinië wordt sinds vorige week maandag vermist, nadat hij na zijn afscheid bij FC Nantes in Frankrijk onderweg was naar zijn nieuwe club Cardiff City in het Verenigd Koninkrijk. Na drie dagen werd de officiële zoekactie op zee stopgezet, maar die start de familie nu opnieuw op. Ze hebben geld ingezameld om met twee vissersboten het gebied waar het vliegtuig van de radar verdween te scannen.