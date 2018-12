Een exclusieve blik achter de schermen van wielerploeg Lotto Soudal. Tim Wellens en Tiesj Benoot zitten op stage in Mallorca, waar ze door een Britse specialist begeleid worden. Die moet hen beter laten presteren in de tijdritten van de kleine rondes, in de hoop dat ze daar het podium halen.

