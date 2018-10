Ex-voorzitter over overleden OHL-eigenaar: “Zeer nauw betrokken bij club”

Chris Vandebroeck, de ex-voorzitter van voetbalclub Oud Heverlee-Leuven, is erg aangedaan door het van overlijden Vichai Srivaddhanaprabha, de eigenaar van de club. Srivaddhanaprabha kwam zaterdag om bij een helikoptercrash. “Hij was iemand die heel nauw betrokken was bij de club”, vertelt Vandebroeck. “Hij heeft in veel zaken geïnvesteerd om ons sterker te maken. Hij kwam ook vaak wedstrijden bijwonen met zijn familie.”

Srivaddhanaprabha is ook eigenaar van de Britse club Leicester City. Zaterdag steeg na de Premier League-wedstrijd tegen West Ham United in de buurt van het stadion van Leicester de helikopter van de eigenaar op. Even later stortte het toestel in de buurt neer. Er waren op het moment van het ongeluk vijf personen aan boord, die allemaal stierven.

