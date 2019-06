Ex-ploegmaat Reyes: “Hij verdient het niet om als held gehuldigd te worden”

José Antonio Reyes kwam zaterdag tragisch om het leven bij een auto-accident. Zijn Mercedes sloeg met een snelheid van 237 kilometer per uur van de snelweg af nabij Sevilla, waar hij zijn rijkgevulde carrière begon, en ging overkop. Amper 35 jaar werd de Spanjaard die drie kinderen nalaat. Hoewel de voetbalwereld schrok van het ongeval, was een ex-ploegmaat kritischer over de rijstijl van de winger.

“Het doet pijn om zulk slecht nieuws te moeten melden. Onze geliefde Sevilla-ster, José Antonio Reyes, is bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Rust in vrede.” Met die woorden kondigde Sevilla zaterdagmiddag de plotse dood van zijn oud-speler aan. Reyes debuteerde op zestienjarige leeftijd bij de Spaanse club in 1999. Nadien groeide de winger uit tot een echte vedette en scoorde hij onder meer in de kleuren van Arsenal, Real Madrid, Atlético Madrid en Benfica. Deze topteams waren even geschrokken door het treurige nieuws en spraken massaal steunbetuigingen uit naar de familie van Reyes. Ook tijdens de Champions League-finale werd er voor de aftrap een minuut stilte gehouden. Het Wanda Metropolitano, waar de finale plaatsvond, is dan ook de thuisbasis van ex-club Atlético Madrid.

Spaanse autoriteiten bevestigden dat Reyes met een snelheid van 237 kilometer per uur over de A-376-snelweg scheurde met een Mercedes Brabus S550. De sportwagen kreeg een klapband, slingerde van de baan en vloog in brand. Reyes was op slag dood. Ook een neef van de 35-jarige aanvaller liet het leven, terwijl een derde inzittende zwaargewond raakte. Oud-international Santiago Cañizares was kritisch op de rijstijl van zijn overleden oud-ploegmaat. “Te snel rijden is onverantwoord. In het ongeval waren er naast de bestuurder nog slachtoffers. Daarom verdient Reyes geen eerbetoon als een held”, was Cañizares hard op Twitter. Maar de legendarische doelman betreurde ook de spijtige gebeurtenis. “Toch is het droevig nieuws. Ik bid voor de zielen die zijn heengegaan.”

Maar die tweet schoot bij veel rouwenden in het verkeerde keelgat en Cañizares probeerde zijn uitspraak recht te zetten door nog een tweet online te gooien. “Misschien had ik me anders moeten uitdrukken en zijn mijn woorden harder aangekomen dan bedoeld. Maar versta mij niet verkeerd. Natuurlijk verdient Reyes een gepast eerbetoon en een geweldige herinnering aan zijn carrière. Hij had een grote bijdrage aan het voetbal.”

Circular con exceso de velocidad es una actitud reprochable

En el accidente ha habido víctimas además del conductor

Reyes no merece un homenaje como si fuera un héroe

Pero eso no quita que lamente lo ocurrido y que rece por sus almas

Lo intolerable lo encuentro en quien se alegra — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) 1 juni 2019

Quizás no me expliqué bien.

Claro que merece un homenaje y un gran recuerdo por su carrera y su aportación al fútbol. — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) 2 juni 2019

Het ongeluk in Alcala de Guadaira, nabij Sevilla, wordt verder onderzocht. Reyes was als 35-jarige nog steeds actief en speelde sinds januari voor UD Extremadura, een club in de Spaanse tweede klasse. In zijn carrière verzamelde hij 21 caps. Gisteren werd zijn lichaam naar het Ramon Sanchez-Pizjuan Stadion gebracht van Sevilla, zodat iedereen een laatste groet kon brengen. Onder andere Sergio Ramos en Raúl kwamen langs.Vanmorgen werd de kist van de Andalusiër door de straten van zijn geboortestad, Utrera, vervoerd. Rouwende mensen kwamen langs die route bij elkaar om steun te zoeken. Een foto van Reyes met zijn twee dochters, Noelia en Triana, stond bovenop de kist in de Santa-Maria kerk. Met daarop de handgeschreven boodschap: “We houden van je papa.” Reyes’ zoon reageerde op Instagram op het verlies van zijn vader. “Dit is het laatste moment dat we samen doorbrachten, papa. Je gaf me zoals altijd raad die dag. Nu je me niet meer kan bijstaan, breken er moeilijke momenten voor mij aan. We hebben niet samen alle tijd kunnen spenderen die we wilden, maar ik zal altijd trots op je blijven. Enkel wij verstonden hoe graag we elkaar zagen.”