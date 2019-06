Ex-baseballvedette ‘Big Papi’ ernstig gewond nadat hij wordt neergeschoten in bar

De gewezen baseballvedette David Ortiz (43) is in zijn thuisland de Dominicaanse Republiek neergeschoten. De voormalige vedette van de Boston Red Sox kreeg een kogel in de rug en raakte daarbij ernstig gewond. Hij zou echter niet in levensgevaar zijn. Meteen werd de schutter overmeesterd door omstaanders, zijn motief is nog onduidelijk.

Het incident gebeurde gisteren in een bar in Santo Domingo. Een man arriveerde met zijn motor, stapte af en schoot Ortiz in de rug. De gewezen MLB-ster werd onmiddellijk naar het ziekenhuis overgebracht en geopereerd. Volgens zijn familie zou zijn toestand stabiel zijn en is hij buiten levensgevaar. Een dokter op spoed zegt dat Ortiz riep: “Laat me alsjeblieft niet sterven, ik ben een goed mens.”

De schutter kon na het incident onmiddellijk door omstaanders en andere cafégangers overmeesterd worden. Hij kreeg daarbij enkele rake klappen en raakte daarbij zelf ernstig gewond. Over zijn motief bestaat voorlopig geen duidelijkheid.

De Boston Red Sox lieten in een reactie op Twitter weten de familie van Ortiz alle hulp aan te bieden en “hen de hele tijd in hun hart te hebben”.

David Ortiz is een baseballicoon. Hij speelde tussen 1997 en 2016 twintig seizoenen in de Major League Baseball, waarvan veertien voor Boston. De slagman won met de Red Sox drie keer de World Series, schopte het tien keer tot All Star en in 2013 werd ‘Big Papi’ uitgeroepen tot MVP. Drie jaar later zette hij een punt achter zijn carrière.