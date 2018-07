Roberto Martínez, de trainer van de Rode Duivels, is vandaag jarig en dat is ons nationale elftal niet ontgaan. Martínez wordt 45 jaar en viert zijn verjaardag in Rusland, waar de Duivels morgen hun laatste wedstrijd op het WK spelen. í

Tijdens de laatste training van de Duivels in Rusland, vormden de spelers vandaag een erehaag voor hun coach. Die liep door de erehaag, kreeg schouderklopjes van de spelers en was duidelijk geamuseerd.