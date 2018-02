Entourage Cant betrokken bij knokpartij

De euforie in het kamp van wereldkampioene veldrijden Sanne Cant sloeg na de race even om. Haar mecanicien, haar broer en ploegmanager werden door overijverige security hard aangepakt vanwege het niet hebben van de juiste bandjes. Ploegmanager Philip Roodhooft werd meegenomen voor verhoor en diende later een klacht in tegen de security.

Cant kroonde zich tot wereldkampioene en dat wilde iedereen vieren. "Het is me nog niet helemaal duidelijk wat er allemaal gebeurd is", aldus persverantwoordelijke Niels Rouvrois. "Er circuleren verschillende verhalen, maar niemand weet precies wat er aan het podium is gebeurd. Er was een handgemeen en Philip is nu bij de politie, samen met zijn vrouw."

Hardhandige security

VTM NIEUWS-journalist Merijn Casteleyn legt uit wat er gebeurde. "Kevin Cant wilde zijn zus feliciteren, net zoals mecanicien Dieter Clerx", klinkt het. "Maar ze werden aan het podium nogal hardhandig tegengehouden door de security."

De broers Roodhooft wilden na de ceremonie de gemoederen bedaren, maar de situatie escaleerde en Philip Roodhooft kreeg enkele rake klappen", gaat het verder.

Politie

Hij werd uiteindelijk geboeid weggevoerd en werd samen met zijn echtgenote overgebracht naar het politiekantoor om één en ander uit te leggen. Intussen heeft de ploegmanager van IKO-Beobank het politiekantoor mogen verlaten. Hij dient wel een klacht in tegen het agressief gedrag van de security.