Emotionele Vanmarcke: "Ze gingen mij er nooit afrijden"

Sep Vanmarcke eindigde vierde in Parijs-Roubaix, maar was toch heel erg teleurgesteld. Na zijn val in de E3 voelde hij zich eindelijk terug in topvorm. "Ik voelde dat ik kon meesprinten voor de overwinning", zei Vanmarcke.

"Ik wist dat ze mij er niet zouden afrijden. Ik voelde me super en kon zeker meesprinten voor de overwinning. Het is jammer dat pech mijn koers weer beslist."

Kapot versnellingsapparaat

Daarmee verwijst Vanmarcke niet alleen naar zijn zware val in de E3, maar ook naar de koers van vandaag. Zijn versnellingsapparaat begaf het net voor kassseistrook Carrefour de L'arbre. "Ik moest de hele tijd op mijn zwaarste verzet rijden. Dat is gewoon onmogelijk. Ik overleefde Carrefour de L'arbre nog, maar bij de volgende demarrage moest ik afhaken."

Uiteindelijk kon de renner van Education First nog aanhaken bij Sagan en kwam hij als vierde over de streep.