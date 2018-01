Elise Mertens: "alles kan tegen Svitolina"

Elise Mertens speelt vannacht haar kwartfinale op de Australian Open tegen het nummer vier van de wereld Elina Svitolina. “Het wordt een moeilijke match, maar ik ben tot in de kwartfinales gekomen. Dus alles is mogelijk, ik moet gewoon in mezelf geloven” zei Mertens aan VTM NIEUWS.

De kwartfinale tegen de Oekraïense Svitolina staat vannacht rond 3u geprogrammeerd. Mertens is aan een goede reeks bezig in Melbourne. Ze won haar vorige vier partijen zonder een set te verliezen. “Ik moet nu vooral in m’n bubbel blijven en m’n focus behouden. Ik moet in mezelf blijven geloven, mentale kracht is nu heel belangrijk” aldus het nummer 37 van de wereld.

Hangertje

Wat opvalt is dat Elise Mertens elke wedstrijd een medaillon draagt met de afbeelding van haar opa en oma. “Ik heb niet zoveel rituelen, maar dat hangertje heb ik altijd bij me. Dat geeft me altijd extra kracht. Het hangertje is een portret van haar overleden grootvader. Na elke zege gooit Mertens steevast een kus naar de hemel. De vader van mijn mama en mijn grootouders aan papa’s kant kijken altijd van boven mee”, zei ze eerder in een interview.

Bellen met honden

Een andere opvallende gewoonte die Elise Mertens heeft is dat ze af en toe belt met haar honden. “Ik heb vier grote honden en ik ben natuurlijk heel veel weken weg van huis. Dus ik probeer toch wel een beetje contact te houden met thuis. Ik bel dan zogezegd met hen via m’n papa of via Whatsapp of Skype. Ik zie ze natuurlijk graag” lacht Mertens.

Elise Mertens heeft er hoe dan ook een fantastisch seizoensbegin opzitten. Na de winst op het tornooi van Hobart en haar knappe prestaties op de Australian Open stijgt ze sowieso al naar plaats 24 op de WTA-ranking. “Ik heb zes weken goed getraind op de Kim Clijsters Academy, dat werpt nu wel z’n vruchten af. Ik heb Kim zelf ook al gehoord, ze is heel trots op mij.”

Prematuurtje

Elise Mertens staat vooral gekend voor haar vechtlust en mentaliteit. In de tweede ronde tegen de Australische Gavrilova boog ze een 5-0 achterstand in de eerste set nog om in 7-5 setwinst. Mertens heeft die vechtlust al van kinds af aan. “Ik ben twee maanden te vroeg geboren en ik ben van in het begin al een vechtertje zeggen mijn mama en papa. Dus het zit misschien wel een beetje in mij. Ik denk dat alles mogelijk is als je in jezelf gelooft. En zo zie je maar, ik sta in de kwartfinale. Het kan wel degelijk.