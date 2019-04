Eén straffe vrouw staat er nog tussen Hazard en Real: Chelsea-CEO heeft een betere deal geroken

Eén cruciale ‘ja’ ontbreekt nog. In het transferdossier van Eden Hazard naar Real Madrid heeft een straffe vrouw het laatste woord. Marina Granovskaia (43), rechter- en linkerhand van Chelsea-eigenaar Roman Abramovich, voelt de druk, maar voorlopig plooit ze niet. Zij heeft een betere deal geroken.

Real Madrid is ervan overtuigd dat ze de strijd om Hazard hebben gewonnen. De ‘ja’ van de Rode Duivel hebben ze - er ligt een megacontract van zes jaar klaar. Hazard heeft Real laten weten dat hij, in tegenstelling tot vorige zomer, nu wel de intentie heeft om een transfer door te drukken. Aangezien Real gewoon is zijn zin te krijgen, weten ze dat de move er straks zal komen.Tegen hun voorwaarden - maximum 100 miljoen euro.

Enig probleem: Chelseas baas Marina Granovskaia blijft het hoofd schudden. Zij wil, met de goedkeuring van Roman Abramovich, meer. Minstens 100 miljoen pond, 116 miljoen euro. Ze speelt het spel hard. The game is on.

Granovskaia draagt een reputatie met zich mee. Uitermate charmant in de omgang, onwrikbaar aan een onderhandelingstafel. “Bij Marina is een ‘neen’ een ‘neen’”, vertellen zaakwaarnemers. Dat weten ze ook bij Real. Vorige zomer eindigde een informeel telefoontje over Hazard met een kordaat antwoord: “Niet te koop.” Verdere pogingen negeerde ze straal.

Granovskaia heeft een zwak voor Hazard - zie de hartelijke kus die ze hem gaf na de FA Cuptriomf vorig jaar. Veel meer dan om zijn looks en charme draait het om appreciatie voor de voetballer en mens Hazard. Voor zijn bescheidenheid. Zijn speelse karakter. Zijn beleefdheid en eerlijkheid. Zijn kleine ego voor zijn status.

Maar ook troetelspelers krijgen geen gunsten als het om de centen draait. Eens lief kijken en een smakkerd zullen de wieltjes niet in beweging brengen. Chelsea is uit op harde cash.