Duivels voelen zich klaar voor het WK

De Rode Duivels hebben dinsdagavond met succes een vriendschappelijke interland afgewerkt tegen Saudi-Arabië. België won overtuigend met 4-0. De spelers voelen zich dan ook klaar voor het WK, al geeft Vincent Kompany ook toe dat er nog een beetje werk is. “Het is nu nog een kwestie van details.”

Kompany zegt dat de ploeg de voorbije dagen goed heeft gewerkt om op mekaar afgestemd te geraken. “Voor het WK hebben we ook nog drie à vier weken tijd. Het is nog een kwestie van details. We staan goed als we diep moeten verdedigen en als we balbezit hebben. We creëren ook vrij vlot kansen. Nu is het nog wat werken aan de manier waarop we druk moeten zetten en hoe we de bal zo snel mogelijk moeten veroveren." Kompany was ook heel blij om weer te kunnen spelen voor de Rode Duivels.

Mignolet opnieuw in doel

Door een blessure bij Thibaut Courtois stond Simon Mignolet opnieuw tussen de palen bij de Rode Duivels. “Ik ben heel tevreden met het resultaat en met het feit dat in de negentig minuten nog eens heb kunnen volmaken. Dat doet goed. Net zoals tegen Japan hou ik opnieuw de nul. Dat voelt goed.”

Debuut Limbombe

Anthony Limbombe kreeg zoals aangekondigd ook zijn kans tegen Saudi-Arabië. De flankspeler van Club Brugge was best tevreden met zijn debuut. “Ik denk dat ik mijn job heb gedaan. Aanvallend kon ik misschien nog wat meer doen, maar ik heb die automatismen nog niet.”