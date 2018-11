Duitse (17) overleeft als bij wonder horrorcrash

De legendarische Formule 3-race in Macau (China) werd vandaag opgeschrikt door een vreselijk ongeluk. De Duitse Sophia Flörsch vloog met haar bolide door de lucht én door de hekken heen. Flörsch, de enige vrouwelijke deelneemster, overleefde wonderwel de zware crash.

Uit beelden blijkt dat Flörsch -zeventien lentes jong- enkele meters door de lucht vloog en vervolgens door de hekken heen ramde. Onmiddellijk na de crash werd de rode vlag gezwaaid, waardoor de race werd onderbroken. Rond 10 uur Belgische tijd kon de race opnieuw worden hervat.

Naar de toestand van Flörsch was het geruime tijd gissen, maar intussen kwam in een officieel statement het goede nieuws. “De bestuurster is bij bewustzijn. Ze werd naar het ziekenhuis overgebracht voor verder onderzoek.” Naast de racepilote vielen er nog vier gewonden, onder wie twee fotografen. Ze kregen allemaal medische zorgen toegediend, zo bevestigde de organisatie.