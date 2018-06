Over drie dagen stapt wielrenner Wout van Aert in het huwelijksbootje met zijn verloofde Sarah De Bie. ‘Telefacts Zomer’ kon het koppel een tijdje volgen in aanloop naar die grote dag.

Zo krijgen we te zien wie de sterke vrouw achter Wout van Aert is en wat het geheim is achter hun jarenlange relatie.

De reportage die werd gemaakt door VTM NIEUWS-journalist Merijn Casteleyn is vanavond om 21.55 uur te zien op VTM.