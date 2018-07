Dit denken Belgische fans in Rusland van #BRABEL

De Belgische fans van de Rode Duivels in Rusland zijn er helemaal klaar voor. Ze geloven allemaal in een overwinning tegen Brazilië, al beseffen ze wel dat het moeilijk wordt.

“Het wordt erop of eronder, deze match zal ons WK maken of kraken”, klink het. Een andere fan die al aan zijn achtste WK toe is, herinnert zich de wedstrijd van 2002. Ook toen speelden we in de kwartfinale tegen Brazilië, toen gingen we eruit.

“We hebben nog iets goed te maken. We gaan dat vanavond rechtzetten, en gaan los naar de finale”, valt er te horen.