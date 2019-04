In Noorwegen vond Red Bull Ragnarok plaats, de zwaarste kiterace ter wereld. Niet op het water, maar op sneeuw en ijs. Deelnemers legden met snowboards of ski’s vijf rondes af over de sneeuwvlakten van Hardangervidda, goed voor een afstand van in totaal 105 km.

Vorig jaar finishten slechts acht van de 350 deelnemers. Dit jaar haalden 13 van de 250 deelnemers de meet.