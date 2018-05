Is dit de reden voor blunders Karius?

Loris Karius was gisteren de schlemiel van de avond in de Champions League-finale tussen Real Madrid en Liverpool. De Duitse doelman ging tot twee keer toe zwaar in de fout en gaf zo twee doelpunten zomaar cadeau aan Real Madrid.

Maar die blunders hebben misschien wel een reden? Twee minuten voor de eerste fout van Karius (hij gooit de bal zomaar tegen Benzema aan en die maakt er 1-0 van) krijgt hij een stevige duw te verwerken van Real-aanvoerder Sergio Ramos. Ramos loopt met z’n schouder pal tegen het gezicht van Karius aan. De Duitser is even groggy maar kan daarna gewoon verder spelen.

’t Is wat verregaand om daar de reden voor z’n twee blunders achter te zoeken, maar een stevige duw was het alvast wél van Ramos.