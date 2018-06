Deze wijk is volledig klaar voor het WK

Dat ons land zich opmaakt voor het WK in Rusland, dat is duidelijk. Maar in de wijk Bankwegelhof in Beveren gaat het er nog net iets gekker aan toe dan in de rest van Vlaanderen.

Anderhalve kilometer aan vlagjes, een zelfgeschilderd welkomstaffiche van maar liefst acht meter en zo goed als alle honderd huizen in de wijk zijn versierd met de Belgische driekleur.

Zo supporteren de inwoners van de wijk voor onze Belgen, maar ook zij strijden om een beker, namelijk die van het mooist versierde huis.

