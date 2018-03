Deze vrouwen rijden straks de Mont Ventoux op

Heel wat vrouwen gaan de uitdaging aan om op 23 juni de iconische berg Mont Ventoux, in Frankrijk, te beklimmen, tijdens de jaarlijks campagne 'Mon Ventoux'. Dat is een initiatief van Sporta.

Tijdens de actie rijden 2.500 fietsers de legendarische berg op. Vorig jaar nam Paul D'hoore deel en dit jaar gaat Cathérine Moerkerke de uitdaging aan.

Het doel van de campagne is om meer vrouwen op de fiets krijgen. Want amper veertig procent van de vrouwen doet aan sport, bij mannen is dat zestig procent.

Gella Vandecaveye

Enkele kandidaten werden vandaag al medisch getest. Hun coach is olympisch judoka Gella Vandecaveye.

Wie wil meedoen aan ‘Mon Ventoux’ kan zich nog steeds inschrijven via de website www.monventoux.be.