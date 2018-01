Dewulf: "Mertens is uit juiste hout gesneden"

Elise Mertens speelt vannacht om een plaats in de halve finale van de Australian Open. Filip Dewulf, ex-tennisser en journalist, heeft een hoge pet op van de pas 22-jarige Mertens. “Elise is uit het juiste hout gesneden. Ze zal nog mooie dingen laten zien.”

Elise Mertens stond vorig jaar drie keer in een halve finale, speelde twee finales en won het toernooi van Hobart. 2017 was voor haar dus het jaar van de doorbraak. “Ze heeft een schitterend 2017 gekend en ook dit jaar is ze heel sterk gestart”, aldus Dewulf. “Maar doorstoten naar de kwartfinale van een Grand Slam is toch nog een heel ander verhaal.

In die kwartfinale treft Mertens Elina Svitolina, het nummer 4 van de wereld. Volgens Dewulf kan ze zich verwachten aan een moeilijke wedstrijd: “Niet alleen omdat Svitolina een sterke speelster is die tot de kanshebbers behoort, maar ook omdat Elise al heel wat matchen in de benen heeft. De fysieke en mentale vermoeidheid zullen dus gaan doorwegen.” Toch kan er van alles gebeuren, zegt hij. Svitolina zal druk voelen en Mertens kan vrijuit tennissen. “En als Elise vrijuit kan tennissen, kan er veel gebeuren.”

Clijsters en Henin waren dan wel een klasse apart, maar de voormalig tennisser zegt dat ook Mertens later grootse dingen kan verwezenlijken. “Als je op je 22ste al een kwartfinale haalt op een grandslamtoernooi en zonder paniek op de grootste banen stapt, denk ik dat je uit het juiste hout gesneden bent en in de toekomst mooie dingen zal laten zien.”