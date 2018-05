Dendoncker: “We zijn gegroeid als ploeg”

Leander Dendoncker verwacht een moeilijke wedstrijd zondag op het veld van leider Club Brugge. De aanvoerder van Anderlecht wil niet meer terugdenken aan de vorige wedstrijd in Brugge. "In december stonden we als ploeg niet op punt: we waren niet scherp genoeg en slikten vlak voor de rust een ongelukkige tegengoal.

Hein Vanhaezebrouck is op zijn hoede voor zondag. “Een punt op Brugge is altijd goed, tenzij je voelt dat er meer in zat. Club heeft thuis nog maar heel weinig punten laten liggen.” Mits een overwinning kan Anderlecht tot op twee punten sluipen van Club Brugge. Geen makkelijke opdracht als je weet dat Club dit seizoen ongeslagen is in eigen huis.