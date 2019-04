Delferière doorbreekt de stilte: “Ik ga bewijzen dat ik niets illegaals gedaan heb”

Sébastien Delferière, die gold als de nummer één van het Belgische scheidsrechterskorps, schrijft op Facebook dat hij zal bewijzen dat hij niets illegaals heeft gedaan in operatie Propere Handen. “Maar er is niets veranderd”, verduidelijkt hij in een reactie aan onze redactie. “De zaak ligt in de handen van de onderzoeksrechter.”

Delferière doorbrak gisteravond op Facebook de stilte: “Voor alle duidelijkheid... JA... de 90 minuten per speeldag mis ik enorm veel... mijn assistenten... de spelers... trainers... bestuursleden... supporters... ik ga bewijzen dat ik niets illegaals gedaan heb!!!”

In een korte telefonische reactie aan onze redactie verduidelijkt Delferière dat zijn boodschap op Facebook niét betekent dat hij extra (gerechtelijke) stappen zal ondernemen. “De onderzoeksrechter is bezig met zijn onderzoek. Dat wacht ik af. Eigenlijk is er niets veranderd tegenover eind 2018. Ik ben een beetje verbaasd van de impact die mijn bericht heeft gehad. Het bericht is zijn eigen leven gaan leiden.”

Waarom hij dan op Facebook een update gegeven had? “Omdat ik elke dag van vele mensen de vraag krijg hoe erg ik het voetbal mis. Enorm hard, dus. Maar nogmaals: eigenlijk is er helemaal niets veranderd.”