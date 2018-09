De Weerts mooiste moment? "Goud in Rio"

Welk moment steekt er voor Kevin De Weert bovenuit in drie jaar bij de wielerbond? Die vraag stelde VTM NIEUWS-journalist Merijn Casteleyn de afscheidnemende bondscoach. “Elke medaille heeft zijn eigen verhaal, maar je kan niet naast de gouden medaille in Rio.”

De Olympische Spelen in Rio waren De Weerts eerste opdracht als bondscoach. “Je gaat naar de Spelen zonder faciliteiten die je hier hebt. Je moet daar een heel hechte band creëren. En we hebben een overwinning verwezenlijkt, die niet kon”, zegt hij.

De Weert stopt nu als bondscoach en gaat aan de slag bij Lotto Soudal als performance manager. Maar wat houdt dat in? “Het is een nieuwe functie bij Lotto Soudal”, legt De Weert uit. “Ze bestaat al wel bij andere ploegen. De bedoeling is om tussen de ploegleiding en de renners te staan. De komende zullen we met de staf zien hoe we dat invullen", sluit De Weert nog af.