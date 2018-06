De Bruyne: "Alleen Tunesië telt nu"

“Alleen Tunesië telt nu", dat zei Kevin De Bruyne vandaag in de marge van de eerste rustdag van de Rode Duivels. Die kwam er onverwacht door de vermoeidheid bij sommige spelers na de zege tegen Panama. Sterkhouders De Bruyne en Hazard maakten van de gelegenheid gebruik om met de pers te praten.

De Belgische pers was vandaag uitgenodigd op het domein van het hotel. In een interview met VTM NIEUWS zei Kevin De Bruyne dat vooral Tunesië telt. “Panama is voor mij gedaan. Natuurlijk zijn er altijd lessen te trekken uit wat er gebeurd is ervoor of erna. Maar dat is eigenlijk niet meer belangrijk. Nu moeten we gewoon proberen om ons klaar te maken om die match tegen Tunesië te winnen.”