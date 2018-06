De Bilde: "Speelse sfeer op training"

De sfeer tijdens de eerste training was ontspannen. Dat merkte analysrt Gilles De Bilde op, die voor VTM NIEUWS in Rusland is. “De hulptrainer heeft zich zelfs enkele keren druk moeten maken, omdat er niet serieus werd getraind.”

De Duivels trainden vandaag met 22 voor de eerste keer op Russische bodem. “Het was goedlachs, speels en met plezier, niet echt serieus”, legt De Bilde uit.

Rustig

“Ze voerden wat pas- en trapvormen uit, warmden licht op en speelden wedstrijdjes met drie teams en drie doelen”, gaat hij verder. “Intussen werkten de aanvallers afwisselend op afwerking.”

Conclusie: het ging er rustig aan toe. De Duivels spelen maandag hun eerste wedstrijd van het WK tegen Rusland.