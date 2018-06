De Bilde: "Ons nog geen zorgen maken"

De Rode Duivels begonnen hun WK-voorbereiding met een bleek 0-0-gelijkspel tegen Europees kampioen Portugal. De fans waren nadien niet tevreden, de spelers zelf reageerden al bij al positief. Ook voetbalanalist Gilles De Bilde vindt dat we ons nog geen zorgen moeten maken. “Beter nu 0-0 tegen Portugal dan dat we met ons hoofd in de wolken gaan lopen.”

De Bilde vindt dat het defensief heel goed zit bij de Belgen. “We hebben amper iets weggegeven. Offensief kan en moet het dan weer nog een pak beter. Toch is het misschien goed dat we 0-0 gelijkspelen tegen Portugal. Zo is iedereen er zich van bewust dat het beter kan en moet.”

Nog een minpunt is het uitvallen van Vincent Kompany. “Alles hangt natuurlijk af van de ernst van zijn blessure. Fit zijn hij en Thomas Vermaelen van onschatbare waarde, maar ze hebben natuurlijk hun geschiedenis met blessures. Men moet echt tot het allerlaatste moment afwachten om een beslissing te nemen over hen.”

Als Kompany het WK mist, is dat zijn tweede grote toernooi op rij. Ook in Frankrijk moest hij geblesseerd toekijken. “Persoonlijk zou het een zware dobber zijn voor hem, maar ook voor de nationale ploeg. Als hij topfit is, is hij van onschatbare waarde.”