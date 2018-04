De Bilde: "Club heeft de beste papieren"

“Ze hebben alles nog in eigen handen”, vindt voetbalanalist Gilles De Bilde over de titelkansen van Club Brugge. Zondag verloor de competitieleider op het veld van Anderlecht. De Brusselaars zagen hun achterstand op Club slinken tot drie punten en zo mogen we terug over een titelstrijd spreken.

“Club heeft weliswaar een deel van hun voorsprong weggegeven, maar ze hebben ook twee moeilijke verplaatsingen achter de rug. Er volgen nu twee thuiswedstrijden voor Club terwijl de andere tegenstanders moeilijke uitverplaatsingen hebben.”

Probleem ligt vooraan

Volgens De Bilde ligt de oorzaak van de mindere resultaten in de aanval van Club Brugge. “Het schoentje knelt duidelijk vooraan. Ze scoren slechts één keer in drie wedstrijden en dan nog uit een stilstaande fase.”