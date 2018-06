Courtois: "Nu fouten durven maken"

Thibaut Courtois is de rust zelve na een derde van de WK-voorbereiding. Ondanks het kleurloze 0-0-gelijkspel tegen Portugal, maakt de doelman van de Rode Duivels zich geen zorgen. Meer nog: hij vindt dat we nu fouten moeten durven maken. “Pas over twee, drie weken moeten we ons beste voetbal brengen.”

“We moeten nu fouten durven maken en dingen leren om ons te perfectioneren”, vindt Courtois. “Het is natuurlijk niet zo makkelijk, omdat we allemaal de gewoontes van bij onze club meenemen. De ene doet dit in balbezit, de andere dat. We proberen die zaken nu te laten samensmelten zodat we één groep zijn die op dezelfde manier voetbalt. Zowel aanvallend als verdedigend.”

Courtois ziet ook een groot verschil met de voorbereiding op het WK in Brazilië, vier jaar geleden. “Toen was het allemaal nieuw voor ons. Nu kennen we de aanloop naar zo’n toernooi. We moeten nu rustig en geconcentreerd blijven. We weten ook dat we nu nog niet moeten pieken. Het piekmoment moet over drie weken liggen.”