Courtois gelukkig nu hij weer bij familie is

Thibaut Courtois, de doelman van onze Rode Duivels, werd eerder deze zomer verkozen tot beste keeper van het WK. Dat de 26-jarige doelman uit Bilzen de wind in de zeilen heeft, blijkt ook uit zijn recente nominatie voor de titel 'FIFA-Doelman van het Jaar'. Daarnaast tekende hij eerder deze zomer een contract voor zes seizoenen bij Real Madrid. Hij verliet met andere woorden Chelsea om in zijn droomclub te spelen én om dichter bij zijn zoontje en dochter te gaan wonen. VTM NIEUWS had een exclusief gesprek met hem.

Thibaut Courtois hoopt dat hij deze maand door de FIFA verkozen wordt tot wereldkeeper van het jaar. "Ik heb een heel goed jaar achter de rug, met de bekroning van het WK. Ik voelde mij er klaar voor en we zullen wel zien of ik die trofee ook win, maar natuurlijk hoop ik erop." Het zou zijn seizoen compleet maken, zegt de keeper. En dat na de wereldbeker en de transfer naar Real. Vier weken na zijn plechtige voorstelling is de doelman naar eigen zeggen weer helemaal thuis in Madrid. "Mijn kinderen zijn heel blij om mij te zien en het maakt mij ook gelukkiger om bij mijn familie te zijn", zegt hij.

Rode Duivels

De doelman is vandaag met de Rode duivels begonnen aan de voorbereiding op de vriendschappelijke interland van vrijdag in Schotland (de eerste na het WK) en de start van de Nations league, een gloednieuwe competitie. "De eerste editie van de gloednieuwe Nations League winnen: dat is nu het doel", geeft Courtois te kennen. Met de Rode Duivels trainde de doelman vandaag voor de eerste keer sinds de derde plaats op het WK in Rusland.

Bekijk hier het volledige interview