Courtois: “In balbezit te veel foute passes”

“Het was voor veel jongens de eerste wedstrijd na drie weken en dat laat zich voelen”, zei Thibaut Courtois na afloop van de wedstrijd tegen Portugal. “We begonnen wel sterk aan de wedstrijd, de afspraken vooraf werden nageleefd, maar nadien maakten we te veel fouten in balbezit.”

De doelman van de Rode Duivels ziet het wel goedkomen op het WK in Rusland: “We hebben dingen gezien die beter moeten, maar daar zullen we de komende dagen aan werken en dan zullen we klaar zijn voor het WK. Veel supporters hebben denk ik op hun honger blijven zitten, maar we mogen niet vergeten dat we tegen de Europese kampioen hebben gespeeld”, aldus Courtois.

Over de blessure van Vincent Kompany weet Courtois nog niets: “Hij was niet in de kleedkamer, hopelijk is het maar een kleine blessure zodat hij mee kan naar het WK.”