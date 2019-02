Coucke ontkent geruchten van schadeclaim

De verkopende aandeelhouders hebben een deal gesloten met voorzitter Marc Coucke na een geschil rond de waarde van Anderlecht. Alychlo, het investeringsbedrijf van Coucke, recupereert 3 miljoen euro. Van een schadeclaim is geen sprake.

Marc Coucke kocht Anderlecht - 74 procent van de aandelen - dik een jaar geleden voor 59 miljoen euro. Door overschatte waarden in bepaalde spelerscontracten zou dat bedrag niet overeenkomen met de werkelijke waarde van paars-wit. Coucke en de verkopers sloten daarom een overeenkomst waarbij het investeringsbedrijf van de Anderlecht-voorzitter drie miljoen recupereert.

Davignon

“De verkopende en kopende aandeelhouders bespreken in alle sereniteit de mogelijke niet gekende en/of onvolledige informatie voor de kopers tijdens de verkoop. Deze discussies vinden plaats in een constructieve en positieve sfeer”, vertelt Etienne Davignon in naam van alle aandeelhouders. “Beide partijen zijn overeengekomen om dit te regelen in een commerciële transactie van ongeveer 3 miljoen euro, waardoor elke mogelijkheid van beroep wordt uitgesloten in de toekomst.” Anderlecht bevestigde de som van 3 miljoen euro aan onze redactie.

3 miljoen

“In geval van een eventuele correctie van de waardering zal het bedrag door Alychlo (het investeringsbedrijf van Coucke, red.) aan Anderlecht worden betaald, waardoor het kapitaal van de club wordt versterkt.” Met andere woorden: mocht blijken dat de afgesproken 3 miljoen ontoereikend was, investeert Coucke extra in de club.

Daarmee wordt het nieuws van de Mediahuis-kranten ontkracht. Zij schreven vandaag dat Coucke een schadeclaim van 4 miljoen euro terugeist van de verkopers omdat er te veel lijken uit de kast zouden zijn gevallen. Coucke deed het verhaal op Twitter af als “leugens en onwaarheden” en ook Davignon ontkende de claim. “De aandeelhouders van Anderlecht betreuren het nieuws dat vanochtend in de pers verscheen over het aandelenbezit”, klonk het in een mededeling.