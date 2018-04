Marc Coucke was zaterdag aanwezig op de open training van Anderlecht een dag voor de clash tegen Club Brugge. Hij blikte kort vooruit naar zondag: “Als Roma kan winnen van Barcelona, kunnen wij ook winnen van Club, maar het kan ook omgekeerd zijn.” Maar of Anderlecht nog kampioen kan worden durft hij niet luidop te zeggen: “Brugge was dit jaar de sterkste ploeg.”