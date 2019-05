Coucke: "Het was niet de goedkoopste optie"

Vincent Kompany, dat is een hele grote naam in voetballand en daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan vast. Hoeveel Kompany zal verdienen, wil Coucke niet bekend maken. “Het was niet de goedkoopste optie”, geeft hij wel toe.

De supporters van Anderlecht die zijn natuurlijk dolgelukkig, want het is een heuse stunt dat Vince The Prince terugkeert naar de club waar het voor hem allemaal begon. “We doen er alles aan om onze supporters gelukkig te maken”, zegt Coucke. “Dit is meer dan symbolisch. Hij heeft alles om te slagen.”

1 miljoen views

Dat Kompany razend populair is, bevestigt het aantal views van zijn aankondigingsfilmpje bij Anderlecht. “Het werd al 1 miljoen keer bekeken”, vertelt Coucke