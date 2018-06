Coucke: "Beloften vanaf 2019 in amateurreeksen"

Kersvers voorzitter van de Pro League Marc Coucke heeft meteen een eerste daad verwezenlijkt. Er werd een akkoord bereikt dat de belofteteams van de profclubs zullen deelnemen in de amateurreeksen. Deze integratie zal gebeuren in het seizoen 2019-2020. “Dit is een goede beslissing voor iedereen”, aldus Coucke.

Alle profclubs hebben zich voluit geëngageerd voor dit voorstel. “We supporteren deze zomer allemaal voor onze Rode Duivels in Rusland, maar bijna alle jongens zijn opgeleid bij één van onze profclubs”, vertelt de nieuwe voorzitter van de Pro League. “Jeugdwerking is zo belangrijk voor ons voetbal, ook maatschappelijk gezien dan. De kloof tussen de beloftecompetitie en de eerste ploeg was soms te groot en met dit initiatief hopen we die kloof te verkleinen.”

Niet alleen de profclubs zullen profiteren van dit voorstel. Ook de amateurteams hebben er hun voordeel bij. “Ze hebben dan een aantal mooie affiches en soms doen er bij zo’n wedstrijden ook revaliderende spelers van het A-elftal mee. Dus ik denk wel dat het een goede beslissing is.” Welke belofteploegen precies in welke reeks zullen uitkomen, is niet duidelijk.