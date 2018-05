"Consensus groeit voor renovatie stadion"

Het Eurostadion komt er zo goed als zeker niet en dus haalt de organisatie van de Memorial Van Damme opgelucht adem. De atletiekmeeting zit weer enkele jaren safe en oud-directeur Wilfried Meert verwacht de komende jaren geen veranderingen. Hij pleit opnieuw voor een grondige renovatie van het Koning Boudewijnstadion.

“Nu het Eurostadion blijkbaar begraven is, denk ik dat de consensus groeit om het Koning Boudewijnstadion te behouden en het vroeg of laat te renoveren”, zegt Meert. “Voorlopig horen wij er niets meer over en ik verwacht dat dat de komende twee jaar zo zal blijven door de verkiezingen.”

Meert ziet in de Belgische voetbalbond een ideale bondgenoot. “Zij zijn zo’n sterk merk voor ons land en verdienen een echte thuishaven. Men gaat toch niet beginnen leuren tussen stadions met 20.000 à 25.000 toeschouwers, waar ze makkelijk een stadion met 45.000 toeschouwers kunnen vullen. De voetbalbond heeft ook alleen baat bij een grondig gemoderniseerd en gerenoveerd Koning Boudewijnstadion.”