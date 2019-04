Commotie na Antwerp-Brugge: "Waar was de VAR?"

Antwerp hield Club Brugge op een doelpuntloze draw, maar na vier minuten kon de wereld er helemaal anders hebben uitgezien. Jelle Van Damme duwde Loïs Openda tegen de grond, maar scheidsrechter Lawrence Visser zag er geen elfmeter in. Ook de VAR greep niet in. “Dit is een loepzuivere penalty”, waren de analisten unaniem na de match.

Al na vier minuten claimde Club Brugge een strafschop. Een lange bal op Loïs Openda leek te ver, maar omdat doelman Sinan Bolat eventjes twijfelde, nam Jelle Van Damme het zekere voor het onzekere en chargeerde hij de Brugse spits tegen de grasmat. Scheidsrechter Visser zag er geen graten in, ook de videoref greep niet in. Er is maar één conclusie mogelijk: penalty. Dat Openda niet meer aan de bal kan, doet er uiteindelijk niet toe

Leko: “Ga alstublieft toch één keer kijken op

Ook Ivan Leko haalde bij het interview achteraf de bewuste fase aan. “Ik kijk eerst naar mijn eigen ploeg - het was niet voldoende vandaag - maar ook de scheidsrechterlijke beslissingen waren een reden voor dit gelijkspel. Ga alstublieft toch één keer naar het scherm aan de zijlijn kijken om te zien wat er is gebeurd. Nu krijg ik van iedereen te horen dat het penalty was. In een match met veel inzet was die fase super belangrijk. 1-0 vroeg in de match maakte een wereld van verschil. En vorig weekend kregen we ook al te maken met een discutabele penalty (tegen Racing Genk ging de bal op de stip na handspel van Brandon Mechele, red.).”