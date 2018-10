Club-voorzitter Bart Verhaeghe: “Pro League is vragende partij voor wettelijk kader rond makelaars”

Bart Verhaeghe, Club-voorzitter en vicevoorzitter van de Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft nog steeds het volste vertrouwen in zijn coach Ivan Leko. Dat zegt hij in een interview aan VTM NIEUWS. Verhaeghe haalt wel uit naar de politiek. “We zijn al lang vragende partij voor een wettelijk kader rond makelaars."

Gisteravond bevestigde Club Brugge het vertrouwen in haar coach Ivan Leko nadat die afgelopen woensdag werd opgepakt voor verhoor in het kader van het schandaal in het Belgisch voetbal. Ook Club-voorzitter Verhaeghe zegt nog steeds het volste vertrouwen te hebben in coach Ivan Leko. “De feiten die hem ten laste worden gelegd dateren van 2015. Die moeten nog onderzocht worden. Ivan Leko heeft steeds ter goeder trouw gehandeld. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij die zaak zal uitklaren.”

Wettelijk kader

Bart Verhaeghe haalt als vicevoorzitter van de Koninklijke Belgische Voetbalbond ook uit naar de politiek. “ De Pro League is al lang vragende partij om het wettelijk kader van de makelaars te regelen. Het is zeer vreemd dat ze betaald worden door de tegenpartij. Ze verdedigen een speler en worden betaald door een club, dat is wettelijk zo geregeld. We hebben het al vaak aan de politiek gevraagd om daar initiatief in te nemen en die wetgeving te gaan wijzigen. Er zijn heel veel goede plannen en die plannen liggen allemaal klaar in het Belgisch voetbal”, besluit Verhaeghe.