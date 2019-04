Club Brugge zondag naar Genk: "Natuurlijk kunnen we er winnen"

Alle ogen zijn zondagavond gericht op de Luminus Arena. Daar strijden Racing Genk en Club Brugge in een rechtstreeks duel om de leidersplaats in play-off 1. Racing Genk staat al sinds begin oktober onafgebroken aan de leiding en wil zijn leidersplaats niet afgeven.

Maar Club is hongerig na de 4-0 tegen Standard en het geloof is groot bij blauw-zwart. Volgens trainer Ivan Leko is het alles of niets, enkel de titel telt dus.

Emmanuel Dennis, uitblinker in de wedstrijd tegen Standard, weet dat Genk ook goed voetbal speelt en het dus niet gemakkelijk zal worden om daar te gaan winnen. "We zullen ervoor vechten tot op het einde", aldus de Nigeriaan.