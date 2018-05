Club Brugge viert vijftiende landstitel

Club Brugge is voor de vijftiende keer in de clubgeschiedenis kampioen en dat werd uitbundig gevierd in het Jan Breydelstadion. Club verloor dan wel zijn laatste wedstrijd van het seizoen, het bedierf de feestvreugde niet.

Voor de wedstrijd werden de individuele prijswinnaars in de bloemetjes gezet, zoals Gouden Schoen Ruud Vormer, Profvoetballer van het Jaar Hans Vanaken en Trainer van het Jaar Ivan Leko. Timmy Simons kreeg een gepast afscheid en na de wedstrijd volgde het moment suprême wanneer kapitein Ruud Vormer de trofee in de lucht mocht steken.

Morgen, op Pinkstermaandag, wacht nog de kampioenenhuldiging in Brugge zelf. De spelers en staf van Club trekken met een open bus door de straten van de stad, waar supporters hun kampioenen kunnen gaan toejuichen.