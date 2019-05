Clement verlaat Genkse onderhandelingstafel, gepakt en gezakt

Zoals aangekondigd zat Philippe Clement gisteren samen met het bestuur van Racing Genk. De Genkse T1 arriveerde om 12u30 op de club en draaide rond 17u30 opnieuw de parking af.

Schoven mee rond de onderhandelingstafel: voorzitter Peter Croonen, algemeen directeur Erik Gerits, technisch directeur Dimitri de Condé, Clement zelf en diens makelaar Evert Maesschalck. Er werd uitgebreid gepraat over het sportieve plaatje in Genk voor het komende seizoen. De samenstelling van de kern, de budgetten voor de nieuwkomers, mogelijke vertrekkers en de verdere evolutie van de club.

Over de financiële kant van de zaak werd veel minder lang gedebatteerd. Het voorstel dat eerder al op tafel lag bleef ongewijzigd. Bij Genk gaan ze er ook van uit dat de financiële kant van het verhaal niet doorslaggevend zal zijn. Na een meeting van ruim drie uur verliet Clement de Luminus Arena gepakt en gezakt ‘wegens een reorganisatie van de trainersburelen’, zo gaf hij mee om alle speculaties voor te zijn.

Voor de middag werden ook assistent Johan Van Rumst en high performance coach Bram Swinnen in Genk ontvangen. Ook met hen werd gepraat over hun toekomst zonder dat er een concrete beslissing werd genomen. Van Rumst, met wie Clement ook in Waasland-Beveren samenwerkte, heeft aangegeven zijn lot te verbinden aan dat van Clement. Het is duidelijk dat Clement in dit dossier de touwtjes stevig in handen heeft, al wil Genk voor het einde van de week een definitief antwoord van hun coach. Vandaag zet Clement zijn praatronde verder en zit hij rond de tafel met Club Brugge, donderdag praat hij nog met een buitenlandse club.