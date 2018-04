Ciman matchwinnaar in opener nieuw stadion

Laurent Ciman heeft zich nog wat meer in de harten gespeeld van de supporters van Los Angeles FC. De Rode Duivel maakte in de slotminuut het winnende doelpunt tegen Seattle. Wat het extra speciaal maakte is dat het voor LAFC z’n eerste wedstrijd was in hun gloednieuwe stadion.

LAFC is een nieuwe club die z’n eerste seizoen in de Amerikaanse MLS speelt. Deze zomer kwam Laurent Ciman over van Montreal Impact en hij kreeg prompt meteen de aanvoerdersband. Vannacht speelde hij zich nog wat meer in de geschiedenisboeken van z’n club door het eerste doelpunt ooit te maken in het Banc of California-stadium, het nieuwe stadion dat plaats biedt aan 22 000 supporters en dat zo’n 350 miljoen dollar heeft gekost.

Ciman zette zich achter een vrije trap op ruim 30 meter van het doel. De 32-jarige verdediger haalde hard uit en had ook wat geluk toen de keeper van Seattle de bal door z’n vingers liet glippen. Voor Ciman is het meteen z’n tweede doelpunt voor LAFC. Vorige week stond hij ook al aan het kanon tegen z’n ex-club Montreal.

Ciman en LAFC doen het trouwens uitstekend in de MLS. Ze staan op de tweede plaats in de Western Conference met twee punten minder dan leider Kansas. Kleine kanttekening: Ciman en co hebben ook twee wedstrijden minder gespeeld