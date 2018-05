Chadli: "Zeker kans om mee te gaan"

Nacer Chadli heeft er een moeilijk seizoen opzitten. Onder meer door enkele zware blessures speelde de flankspeler amper vijf wedstrijden bij West Bromwich Albion. Toch maakt hij een grote kans om mee naar het WK te gaan. De bondscoach is fan van hem en zelf vindt hij ook dat hij kans maakt. “Anders zat ik niet bij de 28 geselecteerden.”

Chadli werkte de voorbije weken hard om in de WK-selectie van de Rode Duivels te geraken. “Ik heb de afgelopen twee weken ook hard getraind. Het is heel moeilijk geweest het voorbije seizoen. Ik heb hard gewerkt om hier te zijn en nu moet ik mijn best doen om mee naar Rusland te mogen.”