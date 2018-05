Casteels: “Ik heb me dit seizoen bewezen”

Doelman Koen Casteels heeft er een goed seizoen opzitten bij Wolfsburg, althans individueel toch. Zijn ploeg kon zich maar net redden van degradatie, maar Casteels was wel de uitblinker. Hij werd verkozen tot doelman van het jaar in de Bundesliga.

“Ik ga me hier proberen zoveel mogelijk te tonen en dan is het aan de trainer om te beslissen”, zegt Casteels. Bondscoach Roberto Martinez selecteerde vier doelmannen in zijn voorlopige selectie voor het WK in Rusland. Casteels rekent op zijn uitstekend seizoen in doel bij Wolfsburg om bij de definitieve selectie te horen.

Casteels moest de vorige Wereldbeker in Brazilië aan zich laten voorbijgaan wegens een blessure: “Ik heb het al eens moeten missen, het zou leuk zijn mocht ik eindelijk eens een WK kunnen meemaken.”