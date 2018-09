Cartoonist na “racistische” tekening Williams: “Niet zo bedoeld”

De uitbarsting van frustratie en woede van Serena Williams tijdens de finale van de US Open blijft nazinderen. De Australische krant Herald Sun publiceerde een cartoon naar aanleiding van de scène, maar de tekening krijgt flink wat kritiek. Onder meer van J.K. Rowling, de schrijfster van de Harry Potter-boeken. Mark Knight, de cartoonist, is geschrokken van de reacties en had de cartoon niet zo bedoeld.

Op de bewuste cartoon wordt Serena Williams afgebeeld tijdens haar scheldtirade als een struise vrouw met vergrote neus en lippen. Wat verder staat Osaka, getekend als een magere blanke vrouw, met umpire Carlos Ramos te praten. “Kan je haar niet gewoon laten winnen?”, vraagt de stoelscheidsrechter.

De cartoonist deelde zijn tekening trots op Twitter, maar bij onder andere J.K. Rowling schoot ze in het verkeerde keelgat. “Sterk werk om van één van de grootste sportvrouwen ooit een groot racistisch en seksistisch cliché te maken”, zo klinkt het. “Van een tweede grote sportvrouw maakt de cartoonist dan weer een gezichtsloze pop.”

(Meer onder de tweet)

Well done on reducing one of the greatest sportswomen alive to racist and sexist tropes and turning a second great sportswoman into a faceless prop. https://t.co/YOxVMuTXEC — J.K. Rowling (@jk_rowling) 10 september 2018

Serena Williams greep op de US Open naast haar 24ste Grand Slam-titel en moet zo nog even wachten om het record van de Australische Margaret Court te evenaren. De amper 20-jarige Japanse Naomi Osaka was in twee sets te sterk voor Williams.