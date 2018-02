Sanne Cant werd in Valkenburg voor de tweede keer op rij wereldkampioene bij de vrouwen. “Ik ga eerst en vooral genieten van deze overwinning. Ik mag opnieuw een jaar in de regenboogtrui rijden. Dat is ongelooflijk.” Cant zal haar wereldkampioenentrui trouwens voor het eerst tonen nu woensdag op de Parkcross in Maldegem.

De Parkcross in Maldegem is live te zien op VTM vanaf 13u35.