Cant: “Heb het kunnen waarmaken”

Sanne Cant veroverde in Valkenburg haar tweede wereldtitel op rij na een erg sterke race. “Ik heb het kunnen waarmaken, terwijl niet veel mensen me op voorhand op één hadden gezet”, vertelt de wereldkampioene veldrijden aan VTM Nieuws.

Het parcours was enorm zwaar en dat was ook duidelijk te zien aan het gezicht van de vrouwen. Het was afzien. “Die laatste trap dacht ik dat ik terug naar beneden ging vallen. Het was één van de lastigste wedstrijden die ik in mijn carrière al gereden heb”, zegt Cant.