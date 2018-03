Cameron VDB in voetsporen papa Frank

Twintig jaar nadat haar papa Frank er won, woonde Cameron Vandenbroucke Gent-Wevelgem bij. Het werd een speciale dag met onder meer een eerbetoon aan Frank Vandenbroucke op de Kemmelberg. “Het doet me een plezier dat mensen hem niet vergeten zijn”, vertelt ze aan VTM NIEUWS.

Cameron duikt steeds meer op in de wielerwereld. Binnenkort loopt ze stage bij Quick-Step Floors en eigenlijk droomt ze ook van een eigen wielercarrière. “Ik zou graag in het peloton zitten. Het is zeker mogelijk. Ik heb er de motor voor en train minstens vier of vijf keer per week.”