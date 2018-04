Buffon razend op ref: "Dan ben je geen mens"

Voor Gianluigi Buffon werd het woensdagavond een Europees einde in mineur. Buffon werd met Juventus uitgeschakeld in de kwartfinales van de Champions League na een strafschop voor Real Madrid in de toegevoegde tijd. Zelf kreeg hij ook nog rood. “Daar moet je echt een beest voor zijn, dan ben je geen mens”, reageerde de Italiaanse legende.

Buffon was razend na de gefloten penalty en ging verhaal halen bij de scheidsrechter. Iets te wild, want de doelman kreeg een rode kaart. “Als je naar Bernabeu komt om een kwartfinale te spelen, moet je als speler, trainer, supporter én als scheidsrechter de moed hebben om op dat niveau te staan. Anders ga je maar naar de tribune om chips te eten en een Sprite of Cola te drinken.”

“Ik vind het uiteraard heel jammer dat mijn laatste Europese match zo eindigt. Maar ik weet ook dat we te maken hadden met iemand die het niet aanvoelt. Je moet de geschiedenis van Real en Juve kennen, weten wat er in de heenmatch is gebeurd. Weten dat Buffon al veertig is en dat dit zijn laatste match kan zijn. Daarvoor moet je als scheidsrechter goed voorbereid zijn. Je kan niet zomaar wat improviseren, omdat je niet met de druk om kan.”